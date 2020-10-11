اليوم السابع
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السيسي مرحبا بقادة أكتوبر فى الندوة التثقيفية الـ32: "شرفتونا ونورتونا"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:11 ص
السيسي مرحبا بقادة أكتوبر فى الندوة التثقيفية الـ32: "شرفتونا ونورتونا" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لقادة أكتوبر الذين حضروا الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، حيث وجه الرئيس حديثه للقادة الحضور بالندوة قائلا: " نرحب بقادة أكتوبر الفريق صفي والفريق زاهر ومصطفى وباقى القادة الآخرين.. شرفتونا ونورتونا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وتأتى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة فى ظل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.


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