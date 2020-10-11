السيسي: لا تصالح مع الساعين لهدم مصر وإيذاء الشعب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها:

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