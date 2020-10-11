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السيسى: "مع تراجع منظومة المحليات وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:45 ص
السيسى: "مع تراجع منظومة المحليات وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يقدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على طرح تاريخ مصر من خلال إطلالة على حال مصر على مدار 120 سنة الماضية، وكيف تحولت أوضاع الدولة المصرية، وهو ما نحاول معالجة العوار اللى حصل خلال السنوات اللى فاتت والتراكمات التي تمت.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "هل منظومة المحليات قادرة على إدارة مطالب الدولة وتنميتها بالشكل الذى لا يسبب مشاكل؟ زى ما قولت الدولة شهدت تراجعا في كل منظومات الدولة خلال الـ 60 سنة الماضية ومنها منظومة المحليات.. ولما تراجعت منظومة المحليات.. وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات.. و50 % من مساحة مصر أصبحت عشوائيات.. ونحتاج إلى أرقام هائلة وفتح طرق داخل الكتل السكانية".

 


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