اليوم السابع
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السيسى: "قسما بالله اللى اتعمل خلال آخر 6 سنوات يساوى عمل 20 سنة"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:37 ص
السيسى: "قسما بالله اللى اتعمل خلال آخر 6 سنوات يساوى عمل 20 سنة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك من يحاول استغلال الأوضاع داخل مصر بشكل سلبى، قائلا: "لا والله.. والله والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى احنا بنعلمه لبلدنا".
 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "علينا أن نواصل العمل.. وعدم الراحة والنوم والعمل.. ونفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نطلع إلى قدام.. ونبقى فاهمين أن اللى بيتعمل معاكو في تصدير القضايا والصعوبات اللى بنقلبها هى محاولة لوقوع الدولة مرة تانية.. والله والله والله.. وقسما بالله اللى ما تحقق خلال 6 سنوات اللى فاتوا يساوى عمل 20 سنة.. انا بحلف بالله.. ولسه كمان 50 سنة شغل.. ونقدر نعملهم فى 6 سنوات.. ربنا يعينا على التنفيذ".

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

الندوة التثيفية للقوات المسلحة

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