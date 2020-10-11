السيسى عن "الاختيار": " الفكرة كانت رائعة وعظيمة.. ومسلسل واحد مش كفاية"

كتب سمير حسنى

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لأسرة مسلسل الاختيار، قائلا: "الشكر ليكم مش على الجهد اللى بذلتوه، على الفكرة اللى قدمتوها كانت رائعة وعظيمة، وعاوز أقولكم أن احنا خلال سنين كتيرة من تناول إعلامى لموضوعات بتتم فى سيناء لم تصل للناس لنفس المستوى اللى انتوا فى خلال الشهر ده قدرته توصلوه".

وأضاف الرئيس خلال تكريم أسرة مسلسل الاختيار، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، :"المطلوب كتير قوى لان احنا دلوقتى موجودين وانتم عايشين اللحظة اللى بتحصل فى سيناء وحجم الإنجاز اللى ربنا ساعدنا فيه وكنا فين فى 2012 وبين دلوقتى، وبالتالى حق الأجيال الحالية والقادمة والأحفاد كمان إنهم يشوفوا مش نضال المصريين للحفاظ على بلدهم، لا، يشوفوا أد ايه مصر قدمت، لان "المنسى" واللى زيه هما عند ربنا خلاص وربنا سبحانه وتعالى اللى هيجازيهم، لكن يبقا أن إحنا ننقل صورتهم وكفاحهم واستشهادهم لك بيت مصر أولا عشان نقول لكل بيت قدم شهيد متشكرين على اللى انت قدمته فيه أسر فقدوا وافتقدوا أبنائهم أو حتى أصيبوا فبرضه هيعيش مع إصابته طول عمره".

وأكد الرئيس، أن المسلسل كان صورة رائعة لواقع عشناه وبنعيشه وتمن دفعته مصر وابنائها سواء للفكرة الخبيثة اللى بيحاولوا ينشروها، أو للناس اللى بتقدم نفسها لأجل أنها تحمى بلدها من الناس دي.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن تقديم الشخصيات المتطرفة لا يمكن أن ينال من الفنانين قائلا: "الفكرة اللى اتقدمت عمرها ما تنال من شخصيتكم، أنت قدمت قضية تتسم بالسلبية والعدوانية، لأ، انت جسدت شخصية حالة نجاحك فيها وصلت الفكرة للناس، اد ايه الفكرة خطيرة ومدمرة لبلادنا".

وأشار الرئيس إلى أن المجموعة التى قدمت الصورة القاسية، أشكرهم انهم قبلوا واستطاعوا تجسيد الدور ده بكل ما تعنيه الكلمة، أنا اقدر أعرفهم على المستوى الشخصى لأن شغلى كان يتيح لى أن اشوفهم، أنا قلت هما جابوهم منين دول؟..قدمتوا الصورة الحقيقية ليهم..صحيح.. فيه ناس عاوزين يعنى بنبقا عاوزين نمسكهم ونحاسبهم أو اذا اضطرينا نقالتهم بنقاتلهم، فيه ناس بتروح عند ربنا علشان الناس تعيش، اقبلوا شكرى عن كل المصريين..حاجة عظيمة ورائعة فعلا".

وأكد الرئيس: "مسلسل واحد لن يكفى أو اثنين أو ثلاثة، وأربعة، وبقولكم اوعوا تقدموا غير صور حقيقة لوقائع حقيقية لان ده وصل للناس، الصدق اللى انتوا قدمتم بيه القضية وحتى الوقائع اللى مكنش فيها أى مجاملة للمصريين المقاتلين او حتى المبالغة فى الجانب الشرير، فانتم لا بالغتوا هنا أو هنا".