السجن 15 المشدد للمتهمين بخطف طفل مقابل فدية نصف مليون جنيه بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامهم بخطف طفل بقرية شيط الهوى، مقابل فديمة من أسرته نصف مليون جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد سراج الدين، وأحمد سمير، وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 22615 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر صقر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من " السيد أ ال " 57 سنة صاحب محل بيع المحاصيل الزراعية، مقيم شيط الهوى، بقيام مجهولين بخطف حفيده " محمد أسامة" الذي لم يتجاوز الثامنة عشر، وطلب فدية مالية منه قدرها نصف مليون جنيه.

وتوصلت تحريات النقيبان محمد توفيق، وأحمد سمك معاونا مباحث كفر صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث لفرع الشمال، إلى قيام " أحمد م م" 27 سنة عامل، و" خالد م ظ" 25 سنة نجار، و" إسلام ال ا" 25 سنة تاجر فاكهة، مقيمين دائرة مركز كفر صقر، بخطف الطفل " محمد أ أ م" المجنى عليه والاختباء به داخل الأراضي الزراعية والاتصال بأسرته لطلب فدية مالية، تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.