الزراعة تعلن جمع وتدوير مليون و434 ألف طن قش أرز وتنظيم 990 ندوة إرشادية

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 773 ألف و27 فدان وبلغت كمية القش مليون و434 ألف و490 طن، ويأتى ذلك فى اطار بروتوكول التعاون الذى وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذى يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز فى بيان اليوم، أن عدد مواقع تجميع قش الأرز 612 موقع فى 6 محافظات حيث تم كبس 569 ألف و543 طن وتم فرم 278 ألف و208 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 411 ألف و636 فدان ، مضيفاً انه تم عمل 403 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوى وكذلك تم انتاج 389 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعى، أنه تم تنفيذ 990 ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز فى انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).

يأتى ذلك فى اطار بروتوكول التعاون الذى وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذى يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.