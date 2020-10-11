الزراعة تبحث التعاون مع البرازيل لرفع الكفاءة التناسلية والتلقيح الصناعى للماشية

كتب عز النوبى

استضاف معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، "سيزار سيماس تيليس" الملحق الزراعى بسفارة البرازيل فى مصر، بحضور اللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للخدمات البيطرية، للتعرف على الدور الذى يقوم به المعهد لرفع الكفاءة التناسلية للماشية، بما يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور هانى حسن مدير بحوث التناسليات ،إنه تم خلال اللقاء استعراض الانجازات البحثية والتدريبية والخدمية التى يقوم بها المعهد، كما تم بحث تكثيف سبل التعاون بين المعهد ودولة البرازيل، بحيث يتم تزويد المعهد بمعلومات حول السلالات المختلفة من الابقار والجاموس فى البرازيل ومدى التقدم التكنولوجى فى تناسليات هذه الحيوانات، فضلا عن التعاون بين الجهات البحثية من البرازيل مع المعهد فى مجالات رفع الكفاءة التناسلية للماشية والتلقيح الاصطناعى ونقل وزراعة الاجنة.

وأضاف مدير بحوث التناسليات، أنه تم زيارة الاقسام المختلفة للمعهد، للتعرف على الانشطة المختلفة للباحثين بالمعهد ، وتم الاتفاق على عقد لقاء عبر الفيديو كونفراس مع المربيين والمتخصصين فى البرازيل وجمهورية مصر العربية لنقل التكنولوجيا الحديثة خاصة على مستوى الفلاح والمربى الصغير.

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قوافل بيطرية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين والمربيين، كما تساهم فى السيطرة على الأمراض الوبائية عن طريق التحصينات السيادية والغير سيادية، فضلا عن السيطرة على الطفيليات الداخلية والتى لها آثار سلبية على إنتاجية وصحة وتناسل الحيوان ، علاج المشاكل التناسلية ورفع الكفاءة التناسلية فى حيوانات المزرعة، فضلا عن علاج الأمراض المختلفة المؤثرة على إنتاجية الحيوانات وجودة إنتاجها، ورفع الوعى لدى صغار المربين عن كيفية الوقاية من الأمراض وتحسين كفاءة حيواناتهم التناسلية.