اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "مصر.. الماضى والمستقبل"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:57 ص
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "مصر.. الماضى والمستقبل" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا تحت عنوان: "مصر الماضى والمستقبل"، والذى يستعرض لمحات من التاريخ المصرى، خلال القرن الماضى وكيف كانت الدولة المصرية فى القرن الماضى والمدن المصرية التى تعد من الأفضل فى العالم والحروب التى فرضت على مصر وكيف تراجعت مظاهر الحياة فى البنية الأساسية، وصولا إلى القبيح الذى مرت به مصر مثل تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، حتى وصلوا إلى حكم، وحولوا تحويل هذا الشعب إلى جماعة، وأحرقوا البلاد والعباد، وافتقد الجميع الأمن والأمان، وهدم الأهرامات والآثار حتى نفقد الهوية والقيمة، والكل يتذكر ماذا فعلوا، ولكن كان موعد الشعب فى ثورة 30 يونيو وخروج الملايين من الشعب المصرى لرفض حكم الإخوان، والالتفاف حول مؤسساته واسترد دولته، ومن ثم البدء فى انطلاق قطار التنمية فى كافة المجالات.

 

واستعرض الفيلم التسجيلى، المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات فى كافة المحافظات، فى إطار مواجهة الدولة لمواجهة التحديات مثل الزيادة السكانية، والتأكيد على استمرار المصريين فى بناء دولتهم واستمرار المسيرة حتى تتقدم مصر إلى ما يجب أن تكون عليه".


السيسى

الرئيس السيسى

الندوة التثقيفية

الندوة التقيفية للقوات المسلحة

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