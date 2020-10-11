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الرئيس السيسى: "والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا"

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:46 م
الرئيس السيسى: "والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك ما يحاول أن يصدر للشعب المصرى أن السلطة فى مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الإعلام اللى برا بيقول دول فاسدين سايبينكم وبيعذبوكم، لا والله.. والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا، منرتحش ولا ننام نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل علشان نطلع قدام".

وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الحروب المباشرة كانت تستخدم فى الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام فى مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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