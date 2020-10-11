الرئيس السيسى: لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج.. أخبار مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية الـ32، أنه لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج.

الرئيس السيسى: لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.

الرئيس السيسى: "والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك ما يحاول أن يصدر للشعب المصرى أن السلطة فى مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة.

لا يمكن هزيمة مصر بحرب خارجية.. أخطر تصريحات السيسى بندوة القوات المسلحة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، عددًا من الرسائل، مشددًا على أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.

محمد العرابى بالندوة التثقيفية: الأزمة الليبية استدعت مؤخرا روح حرب أكتوبر

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن نصر أكتوبر 73 كان ملحمة عسكرية وسياسية، لافتًا إلى أنه تم قهر أحد أهم المفاهيم السياسية المعروفة بفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية واحتلال الأراضى، مستعرضا جهود الدبلوماسية المصرية سواء على مستوى الرئاسة أو الخارجية المصرية خلال فترة حرب أكتوبر.

السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم" خلال الندوة التثقيفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم"، وجاء فيه: أعلام الدول التى ترتفع فوق سواريها ليست للتمييز بين دولة وأخرى فقط، وإنما العالم يمثل رمزا لسيادة الدولة يلتف حوله سعبها ويرسخ لديهم مفهوم الولاء والانتماء بحيث يعد مجرد النظر إليه عند تحقيق إنجاز أو انتصار مصدرا للفخر والعزة، وأعدت هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم".

خالد الجندى: الشعب المصرى تحمل المشاق حتى تحقق النصر بفضل الوعى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأمة كان لديها وعى كامل وبوجوبه تنحى الخلافات وبوجود العمل والإنتاج، والربط على البطون وتحمل المشاق وحتى تحقق النصر، وهذا بفضل الوعى لدى الشعب، مضيفا أنه فى كل زمان يكون السفهاء موجودون فى المجتمعات، يحاولون هدم الدول.

السيسى يداعب خالد الجندى: ممكن تشيل الماسك.. والأخير يرد: ده كرم من سيادتك

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الشيخ خالد الجندى برفع الكمامة خلال كلمته التى يلقيها فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة.

رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية أن يكون الحل فى ليبيا (ليبى - ليبى)

أكد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، أهمية أن يكون الحل فى ليبيا ليبى/ليبى، بعيدا عن اية تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.

رئيس المخابرات المصرية يؤكد أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية

أكد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، اليوم الاحد، خلال افتتاح جلسة المسار الدستورى الليبى، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، على أهمية نبذ الخلافات بين الاطراف الليبية، فيما أثنت المبعوثة الأممية لليبيا ستيفانى ويليامز على جهود الحكومة المصرية، لاستضافة المسار الدستورى بالقاهرة.

وفد البرلمان الليبى يشيد بالجهود المصرية لتجميع الأطراف الليبية

أشاد وفد مجلس النواب الليبى، بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.

الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل إلى 93.5%

كشفت بيانات وزارة الصحة عن بلوع نسبة التعافى من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل لـ93.5% بعد تسجيل 97643 حالة تعافى بالجمهورية.

الرئيس السيسى يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "مصر.. الماضى والمستقبل"

عرضت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا تحت عنوان: "مصر الماضى والمستقبل"، والذى يستعرض لمحات من التاريخ المصرى، خلال القرن الماضى وكيف كانت الدولة المصرية فى القرن الماضى والمدن المصرية التى تعد من الأفضل فى العالم والحروب التى فرضت على مصر وكيف تراجعت مظاهر الحياة فى البنية الأساسية، وصولا إلى القبيح الذى مرت به مصر مثل تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، حتى وصلوا إلى حكم، وحولوا تحويل هذا الشعب إلى جماعة، وأحرقوا البلاد والعباد، وافتقد الجميع الأمن والأمان، وهدم الأهرامات والآثار حتى نفقد الهوية والقيمة، والكل يتذكر ماذا فعلوا، ولكن كان موعد الشعب فى ثورة 30 يونيو وخروج الملايين من الشعب المصرى لرفض حكم الإخوان، والالتفاف حول مؤسساته واسترد دولته، ومن ثم البدء فى انطلاق قطار التنمية فى كافة المجالات.

السيسى: الجيش فى 1967 تحمل الألم واجتهد وقدم دماء الشهداء وحقق نصر أكتوبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجيش فى 1967 تحمل الألم واجتهد وقدم دماء الشهداء وحقق نصر أكتوبر 1973، مضيفًا: "استطعنا أن نتجاوز ده وتحقق، وربنا وفقنا.. وبوجه التحية للجيش".

مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل رحلة قادمة من بولندا تقل 189 سائحا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة "Enter Air"، القادمة من بولندا وعلى متنها 189 سائحا، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ، وسوف يتم استقبال رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران، وذلك فى إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.

الرئيس السيسي: "ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم واحنا بنعمل ما استطعنا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس فى مصر، لو أنت قلت لأجل خاطر الناس فى مصر بلاش، أقول والله ضميرك ودينك وانسانيتك موجودة، لكن انت مبتعملش كده، يبقا لا عندك ضمير ولا إنسانية ولا دين".

السيسى: "مع تراجع منظومة المحليات وجدنا أنفسنا نواجه العشوائيات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يقدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على طرح تاريخ مصر من خلال إطلالة على حال مصر على مدار 120 سنة الماضية، وكيف تحولت أوضاع الدولة المصرية، وهو ما نحاول معالجة العوار اللى حصل خلال السنوات اللى فاتت والتراكمات التى تمت.

السيسي: "مقدرش أتصالح مع اللى عاوز يهد بلدى ويؤذى شعبى وولادى"

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين من المؤامرات التى تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف امن واستقرار مصر من الداخل والخارج.

السيسى: "قسما بالله اللى اتعمل خلال آخر 6 سنوات يساوى عمل 20 سنة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك من يحاول استغلال الأوضاع داخل مصر بشكل سلبى، قائلا: "لا والله.. والله والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى احنا بنعلمه لبلدنا".

الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم فى مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عام 67 شهد هزيمة قاسية، ولكن الشعب وقف وصمد من أجل قضيته، ونجح بالدم والصمود.. ولكن اليوم يتم العبث بصمود الشعب.

السيسى للمصريين: "لا ببيع وهم ولا بضحك عليكم وقادرون على النجاح"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم الإنفاق وتوفير مطالب المواطنين سوف يتم تصويره على أنه فساد فى إدارة الدولة على عكس الحقيقة، مضيفا : "التحديات الموجودة داخل مصر كبيرة.. احنا بنواجه تحديات قادرين على أننا نتغلب عليها.. ونشتغل ونبذل جهد ونستحمل من خلال الاستقرار والعمل".

الرئيس السيسى: عدم الإنفاق لمواجهة مطالب الدولة يؤدى لتراكم التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يمكن قبول التدمير والإيذاء للدولة باعتباره الحل، قائلا: "الكلام ده قولتله وفيه تسجيلات وأنا وزير للدفاع.. التوعية مهمة بحجم التحديات داخل الدولة المصرية.. والناس لها آمال وأحلام.. والدولة قد تكون غير قادرة على تحقيقها".

السيسى: الأجيال الجديدة للحروب يعاد تصديرها لتحويل الرأى العام لأداة تدمير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الحروب المباشرة كانت تستخدم فى الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام فى مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.

مدبولى: لا يوجد دولة فى العالم نفذت مشروعات بالمناطق غير الآمنة مثل مصر

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الصورة أصبحت مختلفة تماما فى شكل الخدمات التى تقدم للمواطنين فى المناطق غير الآمنة، مشددا على أنه لا يوجد دولة فى العالم تنفذ مشروعات بهذا الشكل، من خلال توفير كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين فى المناطق الجديدة التى تم تنفيذها.

رئيس الوزراء: مصر أنفقت 4 تريليونات جنيه على مشروعات قومية خلال 6 سنوات

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أنفقت اكثر من 4 تريليونات جنيه لتصحيح مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية، منذ 2014، مؤكدا إنجاز كافة مشروعات الموارد المائية المستهدف تنفيذها.

مدبولى: مصر سعت لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أعلى معدل نمو اقتصادى والأقل فى متوسط نصيب الفرد من الناتج، مضيفا أن مصر حققت فى 2018/2019 أعلى معدل ناتج محلى بمقارنة بدول أخرى نامية، مؤكدا أن مصر سعت لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى خلال الفترة الأخيرة.

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 582 لسنة 2020 والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين بدلا منهم وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

تجديد حبس أحمد طولان وشقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات بـ"قضية فيرمونت"

جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة، حبس "أحمد حلمى طولان" و"عمرو حسين" وشقيقه "خالد حسين" 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتى بالقاهرة.

الإفتاء: جوزة الطيب ليست من المسكرات ويجوز وضعها بالطعام بقدر قليل

هل استخدام جوزة الطيب فى الطعام حرام؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

شيخ الأزهر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين.. ويؤكد: خدعة ابتلعها الكثيرون

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مقولة "المسلمون إرهابيون؟!"، مؤكدًا أنها خدعة ابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم.

غلق قاعدة بيانات الناخبين بانتخابات مجلس النواب بنحو 63 مليون ناخب

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب بشكل نهائى، بحيث لا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد ذلك.

مصادر: اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بلجنة اشتراطات البناء تمهيدا لإعلانها

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا مع اللجنة المعنية بوضع اشتراطات البناء، تمهيدا لمناقشة هذه الاشتراطات وإعلانها فى أقرب وقت.

السيسى عن "الاختيار": " الفكرة كانت رائعة وعظيمة.. ومسلسل واحد مش كفاية"

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لأسرة مسلسل الاختيار، قائلا: "الشكر ليكم مش على الجهد اللى بذلتوه، على الفكرة اللى قدمتوها كانت رائعة وعظيمة، وعاوز أقولكم أن احنا خلال سنين كتيرة من تناول إعلامى لموضوعات بتتم فى سيناء لم تصل للناس لنفس المستوى اللى انتوا فى خلال الشهر ده قدرته توصلوه".

الأولمبية تطالب الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد رئيس الزمالك بعد اللجوء إلى القضاء الإدارى

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقًا لقواعد ومباديء الميثاق الأولمبى، ولائحة النطام الأساسى لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى منازعة رياضية.

رئيس الوزراء: مصر تستقبل مولودا جديدا كل 13.5 ثانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية.

رئيس الوزراء: مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضى، ودخلت فى سلسة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدأ من عام 1956، مضيفا أن مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا.

السيسي: مسلسل الاختيار حمل صدقا حقيقيا ورسالته كانت لمصر والخارج أيضا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأبطال مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أنه قدم صورة رائعة، وحمل صدقا حقيقيا، ولم يقتصر الرسالة التى حملها على المصريين فقط.

أحمد العوضى عن تجسيده شخصية الخائن هشام عشماوى: عشت فى صراع نفسى

أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته فى اختياره بمسلسل الاختيار، كاشفا عن تعرضه لصراع نفسى نتيجة تجسيده شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوي.

أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: بشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى

قدم الفنان أمير كرارة الشكر للقوات المسلحة على اختياره فى مسلسل الاختيار، وقال كرارة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، بحضور الرئيس السيسي: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير..أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى أن أقدم رسالة مهمة زى رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت ".

الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة تعرض مشاهد من مسلسل "الاختيار"

أشادت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمسلسل "الاختيار" ودوره فى تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف.

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة وشبورة مائية غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس حار على شمال الصعيد، ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

مصطفى مدبولى: كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحتاج حاليا أن تعيش 18% من المساحة الكلية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مضاعفة رقعة المساحة لتصل إلى 7 %، من خلال جهد كبير بطريقة غير مسبوقة، ووفق محددات مثل الموارد المائية والتى تساهم فى عملية التوسع الأفقى فى أى دولة.

رئيس الوزراء بالندوة التثقيفية: استرجاع التاريخ يستخلص العبر لبناء المستقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ذكرى نصر أكتوبر فرصة أن نراجع ونسترجع أهم الأحداث التى مرت بها الأمة المصرية، لكى نعرف كيف كانت مصر؟، وأين هى حاليا ؟ وما الرؤية المستقبلية لهذه الدولة.

مدبولى مستعرضا قوة اقتصاد مصر بالقرن الماضى: قدمنا مساعدات لأوروبا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه علينا العودة إلى الوراء وبالتحديد منذ عام 1900 وقبل 120 عاما لنرى كيف كانت مصر، وخلال الـ 50 عاما الأولى حتى عام 1950، حيث شهد العالم الحرب العالميتين الأولى والثانية، وشهد أسوا أزمة اقتصادية خلال عام 1928 وظهرت الأوبئة والأمراض التى أودت بحياة الملايين على مستوى العالم بما فيهم مصر.

التعليم تبحث اليوم آخر استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا موسعا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديرى المديريات ومسئولى التعليم العام على مستوى الجمهورية لبحث الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسى الجديد فى ظل تداعيات واستمرار فيروس كورونا.

رئيس الوزراء: مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضى، ودخلت فى سلسة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدأ من عام 1956، مضيفا أن مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا.