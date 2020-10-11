الرئيس السيسى: عدم الإنفاق لمواجهة مطالب الدولة يؤدى لتراكم التحديات

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يمكن قبول التدمير والإيذاء للدولة باعتباره الحل، قائلا: "الكلام ده قولتله وفيه تسجيلات وأنا وزير للدفاع.. التوعية مهمة بحجم التحديات داخل الدولة المصرية.. والناس لها آمال وأحلام.. والدولة قد تكون غير قادرة على تحقيقها".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "الدكتور مصطفى بيتكلم على الموازنة وعجزها.. وأنا هتكلم على هل الموازنة بغض النظر على عجزها على تحقيق أمال الناس؟.. ومثال بسيط للناس.. لو دخلك ألفين جنيه ومصاريفك ألفين و500 جنيه يبقى العجز عندك 500 جنيه.. بس أنت عاوز 5 آلاف.. وبالتالى الدولة عليها الإنفاق.. والدولة عاوزه كام؟ ومصر عدد سكنها 100 مليون.. وتراكم عدم الصرف على مدار 15 سنة يترتب عليه تحديات خطيرة فى كافة المجالات فى التعليم والصحة وغيرها".