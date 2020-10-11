الرئيس السيسى: الحفاظ على الدولة واستقرارها القضية الأهم فى مصر

كتب - محمد شرقاوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عام 67 شهد هزيمة قاسية، ولكن الشعب وقف وصمد من أجل قضيته، ونجح بالدم والصمود.. ولكن اليوم يتم العبث بصمود الشعب.

وتابع الرئيس السيسى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "القضية الآن داخل الدولة المصرية هى الحفاظ على النظام.. بقولكم كده عشان تدرسو الكلام ده بمدارسكم.. وتقولو للجنود بتعتكم تقوله لأسرهم.. القضية المهمة هى استقرار الدولة لتقف على حيلها".

وأضاف: "فى 2011 التجاوز اللى تم فى كل القطاعات، وسرقة خطوط سكة حديد، وسرقة خط الواحات، مضيفا : "لو أكون عاوز أهد الدولة دى أحرك شعبها وأحوله إلى أداة لتدمير الدولة.. وهذ القضية التي تهمنا بالدولة.. صمود الدولة واستقرار الدولة وثبات الدولة.. والجيل الرابع والخامس من الحرب موجود ومستمر وكل يوم يطلع جديد، وهى قضايا لاستفزاز الرأى العام للتشكيك فى قدرات قيادته والتشكيك فى جيشه".

وتابع: "الحفاظ على الدولة واستقرارها هو القضية الأهم في مصر، مضيفا : " هناك محاولة من النيل من صمودكم المستمر.. صلابة واستقرار الدولة بوعى شعبها هو الوعى الحقيقى.. ولا يمكن أوهمكم بالكذب".