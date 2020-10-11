وخلال التصريحات التي جاءت خلال" قمة الفكر الأرمني" التي عقدت في صيغة مؤتمر عبر الفيديو، أعرب الرئيس الأرميني مرة أخرى عن تقديره الكبير لدور روسيا في المساعدة على إنهاء الأعمال القتالية.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن باكو مستعدة لبدء مفاوضات فورية مع يريفان بشأن ناجورني قره باغ.

وقال علييف - في مقابلة مع شبكة "آر بي كا" الروسية - : "نحن مستعدون للبدء (بالمفاوضات) غداً، لذا فإن كل شيء يعتمد على إجراءات "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجدول عملها. جانبنا مستعد للبدء على الفور".

يذكر أنه عقدت يوم الجمعة الماضي في موسكو مفاوضات بوساطة روسية، بين وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن بيان مشترك اتفقت فيه الأطراف على وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ظهر يوم أمس السبت، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بعدم الامتثال لوقف إطلاق النار.

كما اتفقت أذربيجان وأرمينيا، في أعقاب محادثات موسكو، على بدء مفاوضات جوهرية بهدف تحقيق تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، وذلك بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية.