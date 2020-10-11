الدقهلية تتسلم الدفعة الجديدة 1300 من كشافات الليد و150 عداد تيمر

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المهندسه شيماء صديق مدير عام المرافق بتسلم الدفعة الجديده من كشافات الليد بعدد 1300 كشاف و150 عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين وذلك فى اطار خطه المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإنارة العامه بها.

وأوضحت مدير عام المرافق انه سيتم توزيع الكشافات الجديدة على الوحدات المحلية لمراكز ومدن دكرنس وميت سلسيل ومنيه النصر كما يتم توزيع العدادات على 6 وحدات محلية ويكون بذلك قدم تغطية جميع المراكز والمدن والأحياء بالعدادات المشار إليها، واضافت أن هذه العدادات يمكن من خلالها التحكم فى مواعيد الانارة والاطفاء ترشيدا للاستهلاك، كما انها تحافظ على العمر الافتراضى للكشاف.

ومن الجدير بالذكر أن الدفعة الجديدة هى إستكمال لمراحل التوريد التى بدأت شهر مارس الماضى و إجمالى ما تسلمته المحافظة حتى الان من الهيئة العربية للتصنيع يصل إجماليا إلى 175643 كشاف ليد 150 و100 تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتحسين مستوى الإضاءة العامة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

و أكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات الانارة العامه حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.