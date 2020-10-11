الجيش الليبى: مشكلتنا الحقيقية فى تيار الإخوان الذى يعبث بالمنطقة

كتب أحمد عرفة

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى: مشكلتنا الحقيقية فى ليبيا هى فى تيار الإخوان الذى يعبث بالمنطقة، وفقا لخبر عاجل.

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو الأمم المتحدة لتوحيد مبادرات السلام بمقترح واحد.

وفى وقت سابق قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إنه تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبى، موضحا أن تركيا تنقل عناصر إرهابية من ليبيا إلى أذربيجان.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى، إن داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس، موضحا أنه تم نقل الآلاف من المرتزقة السوريين عبر مطارى معيتيقة ومصراتة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن هناك مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد، متابعا: لدينا تهديد أمنى خطير جدا غرب البلاد.