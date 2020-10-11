الجيش العراقى: لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد السفارات

كتب أحمد عرفة

قال اللواء يحيى رسول عبدالله، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: "لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد أمن السفارات"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: "نستنكر أى تقليل من قيمة جيشنا في مواجهة الخارجين عن القانون، متابعا: جيشنا ليس ضعيفا وقادرون على مواجهة أى جماعات خارجة عن القانون.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية:" كل جماعة تستخدم السلاح خارج نطاق الدولة سنعتبرها خارجة عن القانون"