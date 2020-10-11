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الجيش العراقى: لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد السفارات

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:30 م
الجيش العراقى: لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد السفارات العراق
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء يحيى رسول عبدالله، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: "لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد أمن السفارات"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: "نستنكر أى تقليل من قيمة جيشنا في مواجهة الخارجين عن القانون، متابعا: جيشنا ليس ضعيفا وقادرون على مواجهة أى جماعات خارجة عن القانون.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية:" كل جماعة تستخدم السلاح خارج نطاق الدولة سنعتبرها  خارجة عن القانون"

 

 


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