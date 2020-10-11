الجشع التركى كلمة السر.. العثور على ثروة القذافي المفقودة بحوزة تركيين بفرنسا

كتب- هاشم الفخراني

تم العثور على الثروة المفقودة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والتى بلغت قيمتها 160 مليون يورو، بحوزة زوجين تركيين يعيشان في فرنسا. بينما تم اعتقال الزوجين أثناء محاولتهما تغيير العملة بمكتب صرافة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر في الشرطة قد تلقت الحكومة الليبية في عام 2010 مبلغ 160 مليون يورو من البنك المركزي الألماني على شكل أوراق نقدية من فئة 100 و 200 يورو لسبب غير معروف.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أنه تم الاستحواذ على هذه الثروة المحتجزة في بنك بنغازي بعد اندلاع الحرب في ليبيا عقب مقتل القذافى، وتم نقلها إلى أوروبا من دون توضيح الطريقة.

وأشارت إلى أنه فى صيف 2018، شوهدت الأوراق النقدية مرة أخرى في البنك المركزي الأوروبي، حيث أن 90 % من الأموال كان مصدرها تحويلات بنكية من أتراك .

وأكدت الشرطة الفرنسية أن العمال العرب، الذين ذهبوا إلى البنك لصرف هذه الأوراق النقدية للمرة الأولى، أنهم قد أخذوا الأموال من أرباب عمل أتراك كانوا يعملون لديهم بشكل غير قانوني.

يُعتقد أنه قد تم أنفاق مبلغ 80 مليون يورو والتى تم الاحتفاظ بها جيداً على الأسلحة والمعدات، بينما أصبح الجزء المتبقي 80 مليون غير صالحه للاستخدام بسبب غسلها بمنظفات.

وأفاد الزوجان التركيان اللذان يعملان في أحد الأسواق التجارية، أنهم اشتريا هذه الأوراق النقدية التالفة بسعر 50 إلى 75 % من القيمة الفعلية لها في تركيا وأنهما كانا يخططان لاستخدامها لاحقاً في أعمالهما، مشيرة التحقيقات التى أجرتها السلطات الفرنسية إلى أن الزوجين قد استخدماا 40 ألف يورو من تلك الأوراق النقدية.