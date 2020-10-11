الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باشتراطات البناء فى 13 قرية

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد قرار محافظ الجيزة بتعديل الاشتراطات البنائية الجديدة بـ 13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية، وذلك فى تراخيص البناء الجديدة، حيث انتهت المحافظة من اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجى العام لـ 13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الاشتراطات شملت قرى: "منديشة ، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة" وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية وقرى "كفر حكيم، كومبرة" بنطاق مركز كرداسة وقرية "غمازة الكبرى" بنطاق مركز ومدينة الصف وكذا قرية "البرمبل" بنطاق مركز ومدينة أطفيح

وأوضح راشد، أنه تم وضع الاشتراطات لتلك القرى فى إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يعمل بالقرارات بمجرد نشرها بالوقائع المصرية ويلغى ما يخالف ذلك من اشتراطات تخطيطية وبنائية بالتقارير والخرائط السابقة وتسرى تلك الاشتراطات على الأراضى الواقعة بالكتل العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية والتى يعنى بها الأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة ارض فضاء او مبنى متهدم او مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة والأراضى المراد استخدامها او اعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات او الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.

وأشار راشد إلى أنه فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بـ"4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى" وفى حالة البناء او اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الاقصى.

وأكد محافظ الجيزة، أنه فيما يخص الارتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 متر وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 متر كحد أقصى.