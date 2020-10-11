التنمية المحلية توجه بالمحافظات بغلق مراكز الدروس الخصوصية استعدادا لبدء الدراسة

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية الموجودة فى نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس، كما وجه بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسى .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد والتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسى.

كما طالب شعراوى المحافظات بسرعة إنهاء أعمال التشطيب والاستلام للمدارس التى ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسى الحالى والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية، مشددا على ضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة استمرار المحافظات فى إقامة معارض الزى المدرسى والأدوات المدرسية للبيع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب والتخفيف على الأسر وتوفير كافة طلباتهم بأسعار مخفضة .