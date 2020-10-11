اليوم السابع
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التعذيب فى سجون أمريكا بأغنية "بيبى شارك".. فيديو

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:06 ص
التعذيب فى سجون أمريكا بأغنية "بيبى شارك".. فيديو أغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark

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يواجه ثلاثة ضباط سابقين فى سجن ولاية أوكلاهوما الأمريكية تهم القسوة والعقاب البدني بحق عدد من السجناء بعدما أجبروا 5 مساجين على الاستماع مراراً وتكراراً لأغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark.

وبحسب الصحف الأمريكية، قام الضباط خلال 5 مناسبات على الأقل في نوفمبر وديسمبر 2019 باستخدام غرفة فارغة مخصصة لزيارة المحامين، وقاموا باصطحاب المساجين للغرفة فجرا وتقييدهم من الخلف ثم تشغيل أغنيةBaby Shark .

 

فى المقابل وصف ديفيد براتر المدعي العام لمقاطعة أوكلاهوما تصرف الضباط بالفعل غير الإنساني، لأنه يصنع ضغطا عاطفيا على النزلاء، وهو ما حدث بعدما عانى اثنان من السجناء خلال نومهما لكن المؤسف بحسب "براتر"، أنه لم يجد فى القانون جناية تناسب ما فعله الضباط وأثناء التحقيق الداخلي مع الضباط استقال اثنان وتقاعد الثالث.

 


أمريكا

سجون أمريكا

تعذيب المساجين بامريكا

بيبى شارك

Baby Shark

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