التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طفل فى إحدى قرى مركز العياط، حيث تبين أنه أصيب بصاعق كهربائى بعدما لامس سلك كهرباء داخل منزله، مما أسفر عن وفاته.

وكشف التقرير الطبى الخاص بمفتش الصحة، عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفل، أو أي أثار على الجثمان تشير إلى حدوث عنف جنائى، وعليه صدر قرار النيابة بالدفن.

لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائى، داخل منزله بإحدى قرى العياط، جنوب محافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

بإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تبين أن الطفل أثناء لهوه داخل المنزل، لامس سلك كهرباء، مما أسفر عن إصبته بصعق أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل، وتولت التحقيق.