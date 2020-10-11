التأديبية تبرىء 4 مسئولين بمديرية الطرق فى المنيا من تهمة إهدار المال العام

كتب عبد الله محمود

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، ببراءة 4 مسئولين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، ورئيس وحد الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وذلك بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية، ولم يتسببوا في إلحاق أضرار مالية لجهة عملهم، حيث شمل حكم البراءة "نصر م ح"، مسئول وحدة الرصف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، و"إيفيت إ ي"، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا و"سيسيل م ن" و"حسام ي ع" و"رأفت ج غ"، المهندسين بمديرية الطرق.

وأكدت حيثيات الحكم في القضية رقم 296 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الخمسة الصادر بحقهم حكم البراءة لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخالفوا أحكام القوانين والتعليمات الإدارية والقرارات التنظيمية والتعليمات والنشرات المكتبية ومدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية.

وكشفت المحكمة أنهم بوصفهم موظفين عموميين لم يتسببوا عن طريق الخطأ في الحاق ضرر جسيم بجهاز التنمية الصناعية بالمنيا التابه للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بإهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بواجباتهم أثناء إشرافهم على أعمال وحدة الرصف لإنشاء وعمل طريق وادي بعثران الرابط بين المنطقة الصناعية بالمنيا والطريق الصحراوي الشرقي.