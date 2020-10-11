البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11370 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13290 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2959 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1035 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن تكليف شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيدة، بسجل قيد شركات الاستشارات المالية المرخص لها، للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لسهم الشركة بغرض الاستحواذ على 85.255 % من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى.

فيما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على دراسة تقسيم السهم إلى 5 أسهم كاقتراح، وعلى أن يوافى المجلس بعدة عروض بخلاف العرض المقدم من مكتب الدكتور زكي هاشم للاستشارات القانونية للمفاضلة بينهم، فيما رفض مجلس إدارة الشركة العرض المقدم من شركة GEM Paris لعدم مناسبته للشركة أو لسوق الأسهم المصرية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال وشقيقتها برايم سبيد ميديكال، قد قررا تأسيس شركة معامل مصر للخدمات الطبية تحت شعار "معامل مصر..لأهل مصر"، لإنشاء 100 فرع بتكاليف استثمارية قدرها 150 مليون جنيه خلال عام؟

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات ايديتا للصناعات الغذائية، مصر للأسمنت-قنا، المصرية للمنتجعات السياحية، 609 ألف سهم، 50 ألف سهم، 792.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 581.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة مجلس إدارة شركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 36.8 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 150 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.6 مليون سهم.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم بلتون المالية القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، الملتقى العربي للاستثمارات، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ريكاب للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، بي انفستمنتس القابضة، غاز مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للفنادق، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 89.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 105.8 مليون جنيه.