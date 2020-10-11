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الإفتاء: جوزة الطيب ليست من المسكرات ويجوز وضعها بالطعام بقدر قليل.. فيديو

الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:30 م
الإفتاء: جوزة الطيب ليست من المسكرات ويجوز وضعها بالطعام بقدر قليل.. فيديو جوزة الطيب
كتب على عبد الرحمن

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هل استخدام جوزة الطيب فى الطعام حرام؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
وقال شلبى:"جوزة الطيب وضعها بقدر قليل يحتاجه الطعام جائز شرعا ولا حرج فيه، وهى ليست من المسكرات وإنما من المٌفترات، والمفترات تعنى أن الإنسان إذا استخدمها بشكل مفرط وبكميات كبيرة يصيبه فتور أو يشعر بأن جسده مهم، وهو منهى عنه لأن النبى نهى عن كل مسكر ومفتر".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "استخدامها بقدر لا يتأتى منه الفتور يجوز أما استخدامها بشكل مسرف للحد الذى يحدث ذلك هذا منهى عنه فى الشريعة الإسلامية".
 

هل استخدام جوزة الطيب في الطعام حرام

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الإفتاء

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