الإعلام الكوري الشمالي يبرز دعوة كيم جونج أون للحفاظ على القوة العسكرية

وكالة الانباء الاسبانية / إفي

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأحد تغطية واسعة للعرض العسكري الذي أقيم السبت احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم، مع تركيز خاص على الخطاب الذي ألقاه زعيم البلاد كيم جونج أون، ودعوته للحفاظ على "الأمن الأبدي" و"عضلة عسكرية قوية".

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية عدة مقالات والعديد من الصور للاحتفالات التي أقيمت فجر السبت في بيونج يانج، وهو موعد غير معتاد لمثل هذه الفاعليات، وقد بثها التليفزيون الكوري الشمالي في وقت لاحق.

وخلال المراسم ألقى الزعيم الكوري الشمالي خطابا قدم فيه "جزيل الشكر والتهنئة" للشعب الكوري الشمالي بأسره والقوات المسلحة "لما تحقق من انتصارات عظيمة، متجاوزين اختبارات قاسية بشكل غير مسبوق"، وفقا لنفس المصدر.

كما أبدى كيم رغبته في "الحفاظ على الأمن الأبدي" و"العضلة العسكرية القوية" للبلاد سعيا "للمضي قدما نحو تقدم جديد ورفاه"، كما جاء في المقتطفات التي نشرتها الوكالة الرسمية من خطاب زعيم البلاد.

وكما أشار كيم إلى أنه لن يستخدم هذه القوة أبدا "لشن هجوم" بشكل وقائي، دون أن يذكر بشكل مباشر الولايات المتحدة خلال كلمته بأكملها، التي تركزت على جائحة فيروس كورونا وباقي التحديات التي تواجه البلد الآسيوي.

وقدم الجيش الكوري الشمالي خلال عرض عسكري أقيم السبت في بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات بمدى أكبر من صاروخ "هواسونج-15"، وهو أطول مقذوف اختبره نظام بيونج يانج حتى الآن.

في هذا الصدد، قال كيم إن نظامه "سيواصل تعزيز قوته العسكرية للدفاع عن النفس والردع"، لكنه أكد أنه "لن يستخدمه أبدا" للهجوم الوقائي.