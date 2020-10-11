الأهلى التجارى السعودى يوقع اتفاق اندماج ملزما مع سامبا

قال البنك الأهلى التجارى، أكبر البنوك السعودية، اليوم الأحد إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

سيحصل مساهمو سامبا على 0.739 سهم جديد في الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في سامبا، حسبما ذكر الأهلي التجاري في إشعار للبورصة.

تشجع أسعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف البنوك على الاندماج في أنحاء الخليج.

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في البنكين، بحصة 44.29 بالمئة في الأهلي التجاري و22.91 بالمئة في سامبا.