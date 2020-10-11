اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:46 م
خالد صلاح
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الأهلى التجارى السعودى يوقع اتفاق اندماج ملزما مع سامبا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:38 م
الأهلى التجارى السعودى يوقع اتفاق اندماج ملزما مع سامبا
رويترز

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قال البنك الأهلى التجارى، أكبر البنوك السعودية، اليوم الأحد إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

سيحصل مساهمو سامبا على 0.739 سهم جديد في الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في سامبا، حسبما ذكر الأهلي التجاري في إشعار للبورصة.

تشجع أسعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف البنوك على الاندماج في أنحاء الخليج.

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في البنكين، بحصة 44.29 بالمئة في الأهلي التجاري و22.91 بالمئة في سامبا.

 


أسعار النفط

البنك الأهلي التجاري

مجموعة سامبا

صندوق الثروة السيادي السعودي

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