اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تؤكد أن المياه الملوثة تهدد حياة 10 مليون شخص فى السودان

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:07 م
الأمم المتحدة تؤكد أن المياه الملوثة تهدد حياة 10 مليون شخص فى السودان مياه ملوثة
وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن 30% من عينات المياه التى تم فحصها فى السودان بعد الفيضانات التى ضربت البلاد أُثبت أنها ملوثة، وهو ما ينذر بانتشار العديد من الأمراض المختلفة التى تهدد 10 مليون شخص.
 
وقال مكتب الأمم المتحدة فى السودان فى تقريره "أكثر من 30% من عينات المياه التى تم جمعها من 13 ولاية بالسودان وفحصها ملوثة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأضرار الجسيمة التى لحقت بمئات من مصادر المياه وانهيار عدة آلاف من المراحيض تزيد من احتمالية انتشار الأمراض".
 
وعلى الرغم من انخفاض الأمطار فى جزء كبير من السودان وانحسار مياه الفيضانات، فقد تضرر أكثر من 875 ألف شخصا ولقى 150 آخرون حتفهم وذلك بالإضافة إلى الدمار الذى طال جميع ولايات السودان.
 
ووفقا للتقرير، فى الوقت الحالى "هناك أكثر من 10 مليون شخصا يواجهون خطر الإصابة بأمراض ستنقل إليهم من خلال المياه، و4.5 مليون آخرين مهددين بالأمراض التى تنقلها الحشرات، وذلك بزيادة نسبتها حوالى 100% مقارنة بشهر أبريل الماضى".
 
وأوضح التقرير أن حالات الإصابة بالملاريا انتشرت فى سبع مناطق شمالى لإقليم دارفور ومناطق مختلفة بولاية سنار.

الأمم المتحدة

المياه الملوثة

تهديد حياة 10 مليون شخص

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة