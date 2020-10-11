الأمم المتحدة تؤكد أن المياه الملوثة تهدد حياة 10 مليون شخص فى السودان

وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن 30% من عينات المياه التى تم فحصها فى السودان بعد الفيضانات التى ضربت البلاد أُثبت أنها ملوثة، وهو ما ينذر بانتشار العديد من الأمراض المختلفة التى تهدد 10 مليون شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة فى السودان فى تقريره "أكثر من 30% من عينات المياه التى تم جمعها من 13 ولاية بالسودان وفحصها ملوثة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأضرار الجسيمة التى لحقت بمئات من مصادر المياه وانهيار عدة آلاف من المراحيض تزيد من احتمالية انتشار الأمراض".

وعلى الرغم من انخفاض الأمطار فى جزء كبير من السودان وانحسار مياه الفيضانات، فقد تضرر أكثر من 875 ألف شخصا ولقى 150 آخرون حتفهم وذلك بالإضافة إلى الدمار الذى طال جميع ولايات السودان.

ووفقا للتقرير، فى الوقت الحالى "هناك أكثر من 10 مليون شخصا يواجهون خطر الإصابة بأمراض ستنقل إليهم من خلال المياه، و4.5 مليون آخرين مهددين بالأمراض التى تنقلها الحشرات، وذلك بزيادة نسبتها حوالى 100% مقارنة بشهر أبريل الماضى".

وأوضح التقرير أن حالات الإصابة بالملاريا انتشرت فى سبع مناطق شمالى لإقليم دارفور ومناطق مختلفة بولاية سنار.