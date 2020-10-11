استمرار جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات وتقييم التجربة خلال أسبوعين

كتب عبد الحليم سالم

أكد مصدرمطلع ، أن عمليات جنى محصول القطن قصير التيلة شرق العوينات ، مستمرة باستخدام الميكنة الزراعية ، لافتا أنه سيتم تقييم تجربة خلال أسبوعين وتحديد حجم الانتاجية ، التى ستحدد امكانية التوسع فى هذه التجربة شرق العوينات التى يوجد بها نحو 4 ملايين فدان صالحة للزراعة ، موضحا أن اختيار منطقة شرق العوينات ، لهذه التجربة ، جاء بهدف منع اختلاط بذور القطن قصير التيلة مع البذورطويلة التيلة .

وتنتظر شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل، إعلان وزارة قطاع الأعمال العام ، نتائج تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فدانًا، حيث من المنتظر البدء في تقييم التجربة بعد البدء الفعلي حاليًا فى الحصاد ولاسيما فيما يتعلق بالإنتاجية لكل فدان وتكلفة الزراعة والحصاد .

‫وقال المصدر، أن نجاح تلك التجربة بمثابة انطلاقة قوية للصناعة وتوفير الأقطان القصيرة المستوردة من الخارج ، كما أن نجاحها يعني تعميم زراعة القطن في مساحة تصل لنحو 50 ألف فدان شرق العوينات أيضًا.

كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، زار مؤخرًا منطقة شرق العوينات، حيث تفقد تجربة زراعة القطن قصير التيلة .