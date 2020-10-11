استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. وعيار 24 بــ 233 ريال

استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 11-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 233 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 233.00 ريال بما يعادل 62.11 $



سعر الذهب عيار 22

بنحو 213.59 ريال بما يعادل 56.93 $



سعر الذهب عيار 21

بنحو 203.88 ريال بما يعادل 54.35 $



سعر الذهب عيار 18

بنحو 174.75 ريال بما يعادل 46.58 $



سعر الذهب عيار 14

بنحو 135.92 ريال بما يعادل 36.23 $



سعر الذهب عيار 12

بنحو 116.50 ريال بما يعادل 31.05 $



سعر أوقية الذهب

بنحو 7,246 ريال بما يعادل 1,932 $



سعر جنيه الذهب

بنحو 1,631 ريال بما يعادل 434.78 $



سعر كيلو الذهب

بنحو 233,001 ريال بما يعادل 62,109 $

شهد الأسبوع المنقضى لسوق الذهب ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنهاية الأسبوع، إذ ارتفع الذهب منذ الأربعاء إلى السبت بقيمة 18 جنيها للجرام، بعد أن صعد سعر جرام الذهب عيار21 وهو الأكثر رواجا بسوق الصاغة من 820 إلى 838 جنيها للجرام بختام التعاملات.

سعر الذهب على مدار الأسبوع شهد حالة من الاستقرار عند 833 جنيها للجرام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم أخذ طريقا للهبوط مسجلا 827 جنيها صباح الأربعاء، ثم هبط إلى 820 جنيها بختام تعاملات الأربعاء 7 أكتوبر، وذلك بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بسبب خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أثر على الأسعار العالمية للذهب والتي هبطت إلى ما دون 1900 دولار، نتيجة الأداء الجيد للعملة الأمريكية.