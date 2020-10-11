استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 838 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء، وذلك بعد ارتفاع الأسعار على مدار الأيام الثلاثة الماضية حوالي 18 جنيها جراء صعود أوقية الذهب فوق 1930 دولار.



أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 718.25 جنيه.

عيار 21 سجل 838 جنيها.

عيار 24 سجل 957.75 جنيها.

الجنيه الذهب 6704 جنيها.

أوقية الذهب 1930 دولار.

شهد الأسبوع المنقضى لسوق الذهب ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنهاية الأسبوع، إذ ارتفع الذهب منذ الأربعاء إلى السبت بقيمة 18 جنيها للجرام، بعد أن صعد سعر جرام الذهب عيار21 وهو الأكثر رواجا بسوق الصاغة من 820 إلى 838 جنيها للجرام بختام التعاملات.

سعر الذهب على مدار الأسبوع شهد حالة من الاستقرار عند 833 جنيها للجرام على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم أخذ طريقا للهبوط مسجلا 827 جنيها صباح الأربعاء، ثم هبط إلى 820 جنيها بختام تعاملات الأربعاء 7 أكتوبر، وذلك بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بسبب خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أثر على الأسعار العالمية للذهب والتي هبطت إلى ما دون 1900 دولار، نتيجة الأداء الجيد للعملة الأمريكية.

ومع عودة الدولار للتراجع بسبب حالة الضعف التي شهدها أداء الأسواق، ارتفع الطلب مجددا على الملاذات الآمنة وحقق الذهب ارتفاع 1.5% ليتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم، بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

سوق الصاغة في مصر شهد انتعاش في الطلب على الذهب مع هبوط الأسعار دون 820 جنيها للجرام، لكن تجار رجحوا أن تكون الانتعاشة في مبيعات الذهب مؤقتة مع توقعات بتحقيق أداء غير جيد من حيث المبيعات هذا العام.