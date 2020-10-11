استدعاء ضابط التحريات لسؤاله عن تورط قواد فى تزويج فتيات لأثرياء مدة محددة

أمرت نيابة قسم أول مدينة نصر، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على قواد وشخص آخر، بتهمة استقطاب فتيات لتزويجهن من أثرياء لمدة زمنية محددة، عبر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وقالت ربة منزل فى التحقيقات، إنها من أقارب المتهم، واستغل حاجتها للمال، وعرض تزويجها من أحد الأشخاص لمدة زمنية زواجًا عرفيًا، مشيرة إلى أنها تزوجت أسبوعا واحدا من أحد الاشخاص، مقابل إعطائها مبلغًا ماليًا، لتأمر النيابة بإخلاء سبيلها، وحبس المتهمين.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص، لترويجه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادى، تحت ستار الزواج العرفى، لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ورصدت إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، قيام أحد الإشخاص بإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى للتواصل مع راغبى المتعة الحرام يبدى خلالها إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج الشرعى والعرفى وذلك من خلال عرض صورهن على عملائه مستغلاً حاجتهن للمال وسوء أحوالهن المعيشية .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات " الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن القاهرة " والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنه "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيز"، وبرفقته "سيدة".

واعترف المتهم برغبته فى تحقيق مكاسب مالية سريعة، لذا لجأ لمزاولة نشاطه الآثم المُتمثل فى الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على عملائه من راغبى المتعة الحرام ، وأن من بين ضحاياه المجنى عليها، وبمواجهة المجنى عليها أقرت بقيام المتهم بإستغلال ظروفها المعيشية وحاجتها للمال وتقديمها للرجال دون تمييز مقابل أجر يتحصل عليه نظير ذلك ، وأنها حضرت فى ذات اليوم لإتمام الإتفاق الآثم، وعثر بحوزتهم على " 3 هواتف محمولة" تحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطهم الآثم" ومبلغ مالي".