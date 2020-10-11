اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء "رئيسى50 "

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:05 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات باستثناء "رئيسى50 " بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% رابحاً 24.57 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 26.620 نقطة ليصل إلى مستوى 6399.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 20.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4455.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4487.19 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 254.2 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8031 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.88%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.70%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.44%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم مجموعة الخليج للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.86%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.96% يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 4.91%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 4.83%.

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