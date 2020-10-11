اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:35 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 213614

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:31 م
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 213614 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن عدد إصابات كورونا الإجمالى وصل إلى سبعة ملايين و694865 حالة بعد زيادة 53363 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 213614 بعد أن أودى المرض بحياة 577 آخرين.

 

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذى يصيب الجهاز التنفسى، ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس السبت، مقارنة بالإحصائية التى سجلتها قبل يوم واحد، ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

 

 


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