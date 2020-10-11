وذكر المجلس - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 26 ألفا و749 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد إلى 08ر5 مليون شخص.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.