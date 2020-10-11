ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي، على ارتفاع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 13266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4347 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2960 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن تكليف شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المقيدة، بسجل قيد شركات الاستشارات المالية المرخص لها، للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة جديدة لسهم الشركة بغرض الاستحواذ على 85.255 % من أسهم شركة الوفاء للاستثمار السياحى.

فيما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على دراسة تقسيم السهم إلى 5 أسهم كاقتراح، وعلى أن يوافى المجلس بعدة عروض بخلاف العرض المقدم من مكتب الدكتور زكي هاشم للاستشارات القانونية للمفاضلة بينهم، فيما رفض مجلس إدارة الشركة العرض المقدم من شركة GEM Paris لعدم مناسبته للشركة أو لسوق الأسهم المصرية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات ايديتا للصناعات الغذائية، مصر للأسمنت-قنا، المصرية للمنتجعات السياحية، 609 ألف سهم، 50 ألف سهم، 792.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 581.6 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة مجلس إدارة شركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 36.8 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 150 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.6 مليون سهم.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم بلتون المالية القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، الملتقى العربي للاستثمارات، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ريكاب للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، بي انفستمنتس القابضة.