ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وصعود 141 سهماً

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.76% رابحاً 64.07 نقطة ليصل إلى مستوى 8476.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.3% خاسراً 344.34 نقطة ليصل إلى مستوى 14658.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.3 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.22%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.77%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.11%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع الرأسمالية بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاعات الرعاية الصحية وإنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، 0.30%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 141 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 8.26%، ثم سهم "عسير" بنسبة 7.39%، فيما تراجع 41 سهماً على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 4.55%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 4.25%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 401.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب المجموعة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غداً الاثنين.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غداً الاثنين.

وفي سياق آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية، يوم يوم الخميس الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 16.34 ريال،كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غدا الاثنين.