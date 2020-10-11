احذر العزوبية .. الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة للوفاة بكورونا

كتبت إيناس البنا

حذر الباحثون من أن الرجال قد يكونون فى مرمى خطر جديد لفيروس كورونا، خاصة غير المتزوجين، مشيرين إلى أن "العزوبية" أخطر العوامل المرتبطة بارتفاع خطر الوفاة من فيروس كورونا الجديد.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Nature Communication المرموقة عن بعض العوامل غير المعروفة التي يمكن أن تزيد من فرص وفاة المريض المصاب بالفيروس.

ووجد باحثون في جامعة ستوكهولم أن عوامل مثل الدخل المنخفض للشخص ، وانخفاض مستوى التعليم ، وعدم الزواج ، والعيش في الخارج تزيد من خطر الوفاة من كورونا.

يقول الباحثون إن نمط الحياة المداري لهذه الفئات يؤثر على صحتهم ، مما يزيد من مخاطر الإصابة، أيضًا ، يعيش الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في بيئة أقل أمانًا من الأزواج، وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن كانت هذه المعلومات متوفرة بأن هذا الفيروس يجلب مخاطر مختلفة لكل شخص حسب العمر والجنس.



كوروان يؤثر على الرجال غير المتزوجين

الرجال ذوي الدخل المنخفض معرضون لخطر أكبر



يقول سفين ديفيرال ، عالم الاجتماع والباحث البارز ، إن الرجال ذوي الدخل المنخفض والأقل تعليما كانوا أكثر عرضة للإصابة، حيث تفسر التأجيلات أن الرجال أكثر عرضة للاستسلام للفيروس بسبب تركيبتهم البيولوجية وأسلوب حياتهم ، والعوامل الأخرى المرتبطة بنمط الحياة مثل عدم الزواج أو الدخل المنخفض تؤثر على عاداتهم الغذائية.

كيف أجريت الدراسة على الأشخاص غير المتزوجين؟



تم إجراء هذه الدراسة بناءً على بيانات ، فوق 20 عامًا في السويد، حيث تمت مقارنة البيانات الحكومية للمتوفين بالبيانات الحكومية التي تحتوي على تفاصيل عن مكان ميلادهم ومكان إقامتهم والحالة الاجتماعية والتعليم والعمر.

على هذا الأساس ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ولدوا خارج البلاد في بلد متوسط ​​أو منخفض الدخل ماتوا أكثر بسبب الإصابة بـ COVID-19. وبالمثل ، عانى الأشخاص المنخفضون وغير المتزوجين وغير المتعلمين من المزيد من الوفيات.