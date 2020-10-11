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بعد فضائحه مع الفتاة "ريم"..

ابن الحرام الفاجر.. سهرة صباحى على السوشيال ميديا للسخرية من عبد الله الشريف

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:31 ص
ابن الحرام الفاجر.. سهرة صباحى على السوشيال ميديا للسخرية من عبد الله الشريف عبد الله الشريف
كتب آسر أحمد

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يبدو أن الإخواني الهارب عبد الله الشريف، سيكون حديث الساعة خلال الفترة القادمة، بعد الفضيحة المدوية التي فجرتها الفتاة "ريم" بنشر تسجيل صوتي لها مع الشريف يكشف فيه عن وجهه الحقيقي الذي يخبئ به وراء عباءة الدين، حيث أثبتت تحرشه وفضائحه الجنسية معها وتورطه مع المنضمات الإرهابية التابعة لتنظيم الحمدين في قطر لتنفيذ مخططاتهم لأسقاط مصر.

وسرعان ما دشن عدد كبير من المصريين هاشتاج بعنوان "ابن الحرام الفاجر" عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، للسخرية من الإخوانى الهارب الذي يخبئ به وراء عباءة الدين ويقود إعلام الجماعة الإرهابية باسم الدين، حيث تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدويناً وتغريداً عبر موقع تويتر.

وانتشرت بشكل كبير الكثير من المقاطع الساخرة لهروب الشريف بعد نشر الإعلامي عمرو أديب للتسجيل الصوتي الذي يفضحه أمام الجميع، ويجرده من شخصيته المزيفة التي يدعيها على شاشات الإعلام الإرهابي الذي يبث من داخل دولة قطر وتركيا.

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وشارك أحد المغردون من مملكة السعودية الشقيقة قائلاً "أحبّ الناس على قلبي المصريين، أطيب وأظرف شعب، ونستثني منهم "ابن الحرام الفاجر" اللي يستخدم الدين غطاء وأعوانه وكل من والاه وأيّده، الله يحفظ مصر منهم ومن شرهم ويحفظ الشعب المصري الحبيب ونرجع نقول هؤلاء أقليّة شاذة"، وكتب آخر "وبعد ما شفنا وسمعنا فضيحة عبد الله الشريف الشهير بـ ترتر الحيحان، يا تري في كام حيحان لسه متفضحش؟ وياتري الدور على مين في الفضيحة؟".

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