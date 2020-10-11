اليوم السابع
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خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل 4497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 وفاة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:29 ص
إندونيسيا تسجل 4497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات على موقع وزارة الصحة في إندونيسيا على الإنترنت اليوم الأحد تسجيل 4497 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 333449 إصابة.

وأعلنت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وفاة 79، في أقل عدد وفيات منذ 27 سبتمبر، ليرتفع بذلك مجملها إلى 11844.

وكان قد قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا أنيس باسويدان إن المدينة ستطلق غدا الاثنين فترة "انتقالية" بتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين وذلك بعد أن تباطأت وتيرة العدوى على مدى الأسبوعين الماضيين.

 
 

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