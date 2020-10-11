إلغاء أمر الإقامة الجبرية لرئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي

بوجوتا (رويترز)

ألغت قاضية أمر الإقامة الجبرية ضد الرئيس الكولومبى السابق ألفارو أوريبى الذى تجرى معه تحقيقات بشأن مزاعم عن التأثير على شهود، وأوريبى محتجز بموجب هذا الأمر منذ أغسطس.

ويمثل هذا القرار أحدث تطور فى معركة قضائية دائرة منذ فترة طويلة ومن المرجح أن يخيب آمال منتقدى أوريبى الذين أشادوا بالإقامة الجبرية على أنها انتصار لاستقلال القضاء.

وقال أوريبى فى رسالة على تويتر عقب القرار "نشكر الرب".وأشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقرار فى رسالة على تويتر ووصف أوريبى بأنه "بطل".

ويجرى التحقيق مع أوريبى وعدة حلفاء فى مزاعم عن التأثير على شهود فى محاولة لإضعاف الثقة فى اتهامات بأنه كان على صلة بجماعات شبه عسكرية يمينية.