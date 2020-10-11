اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إلغاء أمر الإقامة الجبرية لرئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:53 ص
إلغاء أمر الإقامة الجبرية لرئيس كولومبيا السابق ألفارو أوريبي ألفارو أوريبى الرئيس الكولومبى السابق
بوجوتا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت قاضية أمر الإقامة الجبرية ضد الرئيس الكولومبى السابق ألفارو أوريبى الذى تجرى معه تحقيقات بشأن مزاعم عن التأثير على شهود، وأوريبى محتجز بموجب هذا الأمر منذ أغسطس.

 

ويمثل هذا القرار أحدث تطور فى معركة قضائية دائرة منذ فترة طويلة ومن المرجح أن يخيب آمال منتقدى أوريبى الذين أشادوا بالإقامة الجبرية على أنها انتصار لاستقلال القضاء.

 

وقال أوريبى فى رسالة على تويتر عقب القرار "نشكر الرب".وأشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقرار فى رسالة على تويتر ووصف أوريبى بأنه "بطل".

 

ويجرى التحقيق مع أوريبى وعدة حلفاء فى مزاعم عن التأثير على شهود فى محاولة لإضعاف الثقة فى اتهامات بأنه كان على صلة بجماعات شبه عسكرية يمينية.

 

 


رئيس كولومبيا

كولومبيا

أخبار كولومبيا

ألفارو أوريبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يصف جو بايدن بـ"الدمية" ويتهمه بدعم زعيم عصابات سابق فى كولومبيا

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:41 م

جولة مثيرة فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 والحصيلة 16 هدفاً.. ظهور قوى لميسي وسواريز.. خماسية برازيلية بطلها فيرمينو.. السامبا يتصدر الترتيب.. وإصابة خطيرة للاعب كولومبيا

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:00 م

كولومبيا تفتتح مشوارها بتصفيات مونديال 2022 بثلاثية فى فنزويلا.. فيديو

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:09 ص

كولومبيا تضرب فنزويلا بثلاثية فى الشوط الأول بتصفيات مونديال 2022.. فيديو

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:50 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة