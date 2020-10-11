إفتتاح المبنى التعليمى الجديد لكلية التجارة بجامعة القناة

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم اليوم افتتاح المبنى التعليمي الثالث لكلية التجارة، والذى يقام على مساحة 2100م2 ويتكون المبنى من 4 طوابق ويضم مدرجين بسعة ١٣٠٠ طالب وصالة إمتحانات بسعة ٤٠٠ طالب وطالبة وأكمل بالإضافة إلى شبكة انترنت كاملة للمبنى و٦٠ جهاز تكييف لجميع الغرف وأربع معامل صوتيات وحاسب آلي .

جاء ذلك أثناء إفتاح رئيس الجامعة للمبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و هدى فرج أمين عام الجامعة والدكتور هانى السعيد وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج الجديدة والدكتور حسين سليمان منسق البرامج المهنية والمهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية وفريق العمل بالإدارة و مهندسى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة.

وأضاف الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التجارة تستعد لإستقبال طلاب البرامج المميزه والغير تقليدية الجديدة (BIS و FMI) بمبنى جديد يتكون من أربع طوابق الدور الأول والثانى مخصص لطلاب شعبة اللغة أما الدور الثالث فيخصص للبرامج المميزة والغير تقليدية الجديدة حيث يحتوي الدور على ٤ قاعات دراسية سعة القاعة ١٥٠ طالب بالإضافة إلى ٤ قاعات للبرامج المهنية ال MBA و الـDBA سعة القاعة من ٥٠ إلى ٦٠ طالب إلى جانب ٣٠ مكتب ادارى لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مكاتب الهيكل الإدارى ومنسقى البرامج.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبنى يضم أربع معامل معملين حاسب آلي لطلاب برنامج BIS و معملين صوتيات سعة المعمل ٢٦ طالب بمواصفات الكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام wi-fi كامل للمبنى ومقاعد وارضيات حديثة كما يضم المبنى مدرحين بسعة ٦٥٠ طالب للمدرج الواحد.

وأضاف الدكتور أحمد زكى أنه لأول مرة بجامعة قناة السويس يوجد بمبنى صالة للإمتحانات بسعة ٤٠٠ طالب إلى جانب ٦٠ جهاز تكييف لجميع الغرف.

هذا وأشار رئيس جامعة قناة السويس الى أن هذا المبنى يأتى نتاج عمل متواصل استغرق أكثر من ٢٤ شهر حرص خلالهم على متابعة كافة التجهيزات التى تمت على أعلى مستوى وذلك لتقديم خدمة متميزة لطلاب البرامج الجديدة والمهنية وشعبة اللغة.