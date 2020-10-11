إعادة فتح محور الأوتوستراد بعد الانتهاء من إنشاء محور الفردوس

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، فتح طريق الأوتوستراد بعد إلغاء التحويلات المرورية لحركة السيارات أثناء إجراء أعمال إنشاء محور الفردوس، وتم انتهاء الأعمال فى المدة المحددة لها، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور، عينت الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة بمناطق الأعمال عند محور الفردوس المستحدث ضمن الخطة القومية للطرق لمواجهة الكثافات بمحيط المحاور المرتبطة بتلك المنطقة.

وتم إجراء تحويلات مرورية خلال فترة الأعمال، حيث تم غلق الطريق بداية من الأُتوستراد (ميدان الدويقة) وحتى شارع أحمد بن إينال لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بكوبرى الأوتوستراد، كما تم تحويل حركة المرور تجاه شارع الملك خشكندار الموازي لشارع قنصوة (بالنسبة للقادم من الأُوتوستراد في إتجاه مناطق الفردوس وصلاح سالم) .

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.