إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أصيب قبل قليل، 12 شخصا بينهم طفل بإصابات متعددة بأنحاء متفرقة من الجسد فى حادث انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة على الطريق الصحراوى الشرقى فى أسيوط، حيث تلقى اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصحراوى الشرقي، ووقوع مصابين بينهم طفل .

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وانقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة الطفل "مصطفي. م" 13 سنة "عبدالله.ر" 23 عامًا"، و"محمد.ح" 18 عامًا"، و"محمد.ش" 30 عامًا"، و"حسين و"وليد.م.م" 25 عامًا"، و"محمد.س.م" 20 عامًا"، و"محمد.ا.ص" 22 عامًا"، و"أحمد.م.ح" 22 عامًا"، و"وليد.ض.ا" 24 عامًا"، و"على.ا.ع" 21 عامًا"، و"على.س.م" 29 عامًا"، و"عيد.م.م" 30 عامًا".

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.