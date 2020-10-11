إصابات فيروس كورونا بكولومبيا تتجاوز 900 ألف حالة

بوجوتا (رويترز)

قالت وزارة الصحة فى كولومبيا، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى كولومبيا تجاوز 900 ألف حالة مع اقتراب عدد وفيات كوفيد-19 من 27700 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل كولومبيا 902747 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة إلى 27660 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وبدأت كولومبيا عزلا عاما استمر أكثر من خمسة أشهر فى مارس، وتطبق حاليا مرحلة حجر صحى "اختياري" تسمح بتناول الطعام فى المطاعم وبالرحلات الجوية الدولية.

وما زالت الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة الأخرى محظورة كما أن الحدود البرية والمائية مغلقة.