إسرائيل تدرس خفض قيود الحجر الشامل خلال 4 أشهر على 8 مراحل

وكالة الانباء الاسبانية / إفي

تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تنفيذ خطة لخفض بطيء لتدابير الحجر الصحي الشامل، الساري حاليا، تستمر أربعة أشهر وتمضي على ثماني مراحل، حسبما أفادت الأحد قناة (12) الإسرائيلية.

وبعد الاعتراف بأن خفض تدابير الحجر الصحي الأول في أبريل الماضي كان سريعا للغاية، شددت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على أن القيود التي تم فرضها خلال الإغلاق الحالي سيتم رفعها ببطء وبشكل تدريجي.

ومع ذلك، فإن فترة الأربعة أشهر التي أشارت إليها وسائل الإعلام المحلية تقدم سيناريو ممتدا بشكل أكبر مما كان متوقعا، في ظل حالة الضجر الاجتماعي إزاء الغلق الحالي لأنشطة الحياة العامة، الذي أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وسيبدأ خفض قيود الحجر، الذي ستبدأ لجنة التعاطي مع فيروس كورونا بمناقشته الاثنين، يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، بعد شهر واحد من بدء الإغلاق العام، وفقا لنفس القناة.

وبعد الخمسة عشر يوما الأولى من فرض الحجر، بدأت أعداد الإصابات الجديدة في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، وهو الثالث منذ بدء الإغلاق العام، وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية من أكثر من 15% إلى أقل من 8% يوم الجمعة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اليوم، فمن بين 13 ألفا و400 اختبار تم إجراؤها أمس، تم رصد أقل من 900 حالة موكدة، مما يخفض المعدل إلى أقل من 7%.

وحتى الآن أصيب 290 ألف شخص في حين توفي ألف و941 آخرون بسبب الفيروس التاجي في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة.