إستمرار حملات النظافة والتجميل بمدن وشوارع الشرقية.. صور

الشرقية فريق المحافظات

نفذت رئاسة حى أول الزقازيق بمحافظة الشرقية حملة لرفع القمامة من شارع فاروق و الجلاء وسعد زغلول و المعهد الدينى وشارع العشرين و الجيش والحلقه وكوبرى ابو عميره وشارع الفلوجه وشارع الحسينية والمنتزه، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بأعمال النظافة بالفترة الصباحية بشارع التحرير ووسط المدينة وأبو حماد البلد.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبره قامت خلالها برفع تجمعات القمامة من الصناديق والشوارع الجانبية ( ش النصر - ش ميت غمر - الطريق الدائرى المؤدى لموقف الزقازيق - ش حديقة الطفل من اول موقف السرفيس حتى ميدان الشهداء - ش عزبة عمران - الطريق الدائرى المؤدى للساحة الشعبية - خلف مجلس المدينة - امام المركز التكنولوجى - امام مركز الشرطة - ارض الكفراوى - موقف مصر - امام صيدلية عايدة - ش المعهد الدينى - ش البنك الاهلى - امام استراحة رئيس المركز - امام المستشفى - ش التامين الصحى - ميدان الحصان - ش المحكمة - ش العبور - ش ميت غمر - شارع 23 يوليو ) ،بالإضافة إلى إستكمال أعمال الرش والتطهير بعدد من شوارع المدينة وتطهير الصناديق بعد تفريغها من القمامة.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات موسعة للنهوض بقطاعات المدينة المختلفة من تجميل ونظافة ورفع السفوحة من الشوارع واعمال متنزهات بجانب الرش واشتملت الأعمال على نظافة المناطق الآتية على مداراليوم ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) لرفع اكبر قدر من القمامه والمخلفات وتغطية جميع الشوارع لرفع كفاءة منظومة النظافه والتى تتضمن ( أسفل مزلقان الهاويس - الإنتاج - صبحى المنيسى - الجلاء - ترعه المنيا - مدارس الصنايع - أبو دهشان - خلف مسجد الإمام ) كما تم رفع مخلفات قمامه وهدم مبانى باللودر الصغير ومعدات الحمله الميكانيكية منطقة كفر البلاسى شارع المختون وطريق مقابر كفر البلاسى ورفع اتربه وسفوحه مدخل المدينة بالعمال وإستكمال قص وتهذيب الأشجار بشارع المجلس وتصليح الشوارع بالجليدر طريق مضرب الارز والترعه الديدامونيه وقريه جهينه البحريه وغسيل بلدورات وأرصفة السوق الجديد قبل تسكينه ورش شوارع المدينه شارع الإنتاج و مدخل المدينة.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بنقل مخلفات النظافة الى النقطة الوسيطة ومن ثم الى المقالب العمومية كما تمت أعمال رفع القمامة والأتربة والتراكمات بإمتداد جانبى الطريق العام و الشوارع الرئيسية وتوابع المدينة وذلك حفاظاً على الصحة العامة والمظهر اللائق للمدينة.

أما رئاسة مركز ومدينة ههيا فقد قامت برفع 34 طن قمامة وتمت أعمال النظافة بالمدخل الرئيسى للمدينة أمام بنك مصروحتى مستشفى ههيا المركزى وتم رفع الأتربة والسفوحة من جانبى الطريق ومن شارع الجمهورية وشارع البحر ومن أمام مساكن العساكرة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بمتابعه اعمال النظافه ونقل القمامة إلى النقطة الوسيطة ( المجمع العمومى ) تمهيداً لنقلها للمدفن الصحى بالخطاره، كما تمت أعمال رفع القمامه والأتربة والتراكمات من جميع الأحياء والشوارع الرئيسية والميادين العامة بطول إمتداد جانبى الطريق العام إبتداء من مدخل أولاد صقر حتى مدرسه أولاد صقر التجارية بطول حوالى 2 كيلو متر تقريبا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة نظافه لرفع السفوحه من جانبى طريق شارع جمال عبد الناصر وميدان الشيخ عبد الحليم محمود حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.