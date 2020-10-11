اليوم السابع
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إحالة أوراق متهم بقتل زوجته بالشرقية لتأخرها فى تحضير "العشاء" للمفتى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:39 م
إحالة أوراق متهم بقتل زوجته بالشرقية لتأخرها فى تحضير "العشاء" للمفتى محكمة- أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، إحالة أوراق تاجر متهم بقتل زوجته إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية  رقم 25065 جنايات منيا القمح لسنة 2020، ليوم 4 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بوصول "ر م" 35 سنة، جثة هامدة، لمستشفى منيا القمح المركزى، إثر إصابتها بـ10 طعنات.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، قيام "ح م ع" 39 سنة تاجر، بارتكاب الواقعة، لخلافات زوجية بينهما، وعدم تحضير وجبة العشاء، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بقتل زوجته، وتم القبض عليه وإحالته من قبل نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالة أوراقه لمفتى الجمهورية.


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