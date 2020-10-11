أيرلندا تعتزم إدراج فحوص كورونا في المطارات للسماح بالسفر

رويترز

قال وزير الصحة الأيرلندي ستيفن دونيلي اليوم الأحد إن بلاده تعتزم إدراج فحوص الكشف عن كوفيد-19 في المطارات في إطار بدائل محتملة للحجر الصحي لبعض الركاب القادمين إلى البلاد لكن لم يتضح بعد متى ستكتمل طاقة الفحص.

وانتقدت شركتا الطيران رايان إير وإير لينجوس الحكومة بشدة لفرضها بعضا من أشد قيود السفر صرامة في أوروبا وتشمل التوصية بالحجر الصحي لمدة 14 يوما لجميع القادمين تقريبا.

وبموجب نظام للاتحاد الأوروبي من المقرر توقيعه الأسبوع المقبل سيتم وضع القادمين من دول تقل بها معدلات الإصابة بالفيروس في الفئة الخضراء ويسمح لهم بالسفر دون قيود لكن المناطق التي ينطبق عليها ذلك في أوروبا قليلة جدا.

وستوضع مناطق أخرى في فئتي اللونين القرمزي والأحمر وستفرض الحكومة القيود اللازمة عليها.

وقال الوزير في مقابلة مع إذاعة أر.تي.إي "الفحص في المطار سيتم لأنه مطلوب ضمن هذا البروتوكول" ولم يحدد موعدا لذلك.