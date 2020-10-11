أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل عجوز وسرقة مصوغاتها بالعصلوجى

الشرقية - فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق ، جهودهم لكشف غموض مقتل عجوز وسرقة مصوغاتها الذهبية من مسكنها بمنطقة "العصلوجي" ، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق ، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بالعثور على "سميرة.و" 68 سنة، ربة منزل ، بالعثور عليها جثة هامدة مُضرجة بدماء داخل مسكنها بمنطقة "العصلوجى" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، العثور على الجثة مُسجاة وبجوارها العكاز الخاص بالمجنى عليها، والتى تبين وجود كدمات بأنحاء متفرقة بها، فضلًا عن وجود جروح حول رقبتها ويديها وأصابعها، وآثار دماء وجروح فى رأسها ووجها، وأن المجنى عليها كانت تعيش رفقة زوجها بعد زواج كافة أبنائهم ، فيما تبين بعثرة محتويات الشقة واختفاء كافة المصوغات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة، وتم فحص عدد من المترددين على منزل المجنى عليها لمساعدتها فى الأعمال المنزلية، والتحقيق معهم .